Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Bacau a fost retinut pentru comiterea mai multor infractiuni, intre care si lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce si-a agresat fosta concubina si l-a rapit pe copilul in varsta de 11 luni pe care il are impreuna cu aceasta. Barbatul si bebelusul au fost gasiti in trafic,…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Politia judeteana Bacau, incidentele au avut loc duminica, in comuna Lipova, iar politistii au fost alertati prin intermediul numarului de urgenta 112. „In urma activitatilor de cercetare si investigare efectuate de politisti s-a stabilit ca, tatal minorului,…

- Un barbat din Frasin a ajuns in spatele gratiilor dupa ce timp de aproape opt luni și-a terorizat fosta concubina și pe mama acesteia. Pe numele lui Gheorghe Big, de 37 de ani, a fost emisa ordonanța de reținere pentru o perioada de 24 de ore pentru un snop de fapte, respectiv „lovire sau ...

- Un barbat in varsta de 56 de ani, cu domiciliul in municipiul Brașov, a ajuns in arestul poliției județene, reținut pentru 24 de ore, pus sub acuzare pentru infracțiunea de harțuire, fața de fosta sa concubina, o femeie din municipiul Falticeni.Cei doi au avut o relație lunga de concubinaj, a ...

- In ziua de 26 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de șantaj și au reținut un barbat de 45 de ani, din Pitești. Din cercetari s-a stabilit ca in cursul lunii iulie a.c., cel in cauza…

- Și-a șantajat timp de un an, fosta concubina, acum, a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, pentru 24 de ore The post Și-a șantajat timp de un an, fosta concubina, acum a fost reținut de polițiști first appeared on Partener TV .

- Pe 21 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Campulung, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de amenințare, și au reținut un barbat de 43 de ani, din Campulung.…