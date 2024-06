Bărbat din Avrămeni, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru încălcarea ordinului de protecție Barbat din Avrameni, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru incalcarea ordinului de protecție Luni, instanța de judecata și-a insușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, a unui barbat, de 36 de ani, din comuna Avrameni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de violența in familie și incalcarea ordinului de protecție. In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca acesta a incalcat ordinul […] Citește Barbat din Avrameni, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru incalcarea ordinului de protecție in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

