Stiri pe aceeasi tema

- Sa fi pescar nu este ușor, iți trebuie rabdare, noroc și scule pe masura, care nu sunt foarte ieftine, daca stam sa ne gandim. Pescuitul poate fi, atat pasiune, cat și sport, daca te simți in stare. Au crezut ca au prins captura vieții lor Este și cazul a doi pescari din Arad, care au […] The post Doi…

- Barbatul salvat plecase cu barca din zona localitatii Milova, alaturi de doi prieteni, iar un al patrulea a ramas la mal. La scurt timp dupa ce au lansat barca pe raul Mures, aceasta a luat apa si s-a scufundat, din cauza unor crapaturi, iar cei trei au cazut in rau si au fost purtati de curenti, in…

- Un barbat cu handicap a fost salvat de la inec, in noaptea de sambata spre duminica, de doi pescari care au crezut ca au prins un pește uriaș. Incidentul s-a petrecut in județul Arad, unde barca in care se aflau trei barbați, intre care și cel cu handicap, s-a scufundat. In jurul orei 00.30, jandarmii,…

- Doi pescari din judetul Arad au salvat de la inec, in noaptea de sambata spre duminica, un barbat cu handicap locomotor care a cazut dintr-o barca si a fost purtat de curenti cativa kilometri, pe raul Mures. Barbații au fost surprinsi sa constate ca de undita era agatat un om, si nu un peste urias,…

- I-au salvat viața și vederea printr-o interventie endovasculara efectuata in premiera in țara noastra la Spitalul Clinic Republican. Pacientul, un barbat de 43 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral in urma unui accident rutier.”Așa arata ochiul pana la intervenție.

- Un individ din județul Mureș a crezut ca poate profita de aglomerația din vama Nadlac II și poate introduce ilegal in țara un pistol cu gaze și muniția aferenta. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat banuit de contrabanda calificata și nerespectarea regimului…

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna gorjeana Baia de Fier, a fost salvat duminica de pompieri, dupa de a ramas blocat intr-o fantana din curtea casei. 1 de 4 Localnicul a coborat in fantana adanca de 8 metri pentru a o curața, insa a ramas blocat in mal. La fața locului a sosit un echipaj din cadrul…

- "De cateva minute elicopterul SMURD decolase de la Timișoara catre Arad, unde urma sa fie pregatit pentru o noua urgența. In acea... The post Inca o data, viața ne-a demonstrat ca scrie cele mai frumoase povești… Cine l-a salvat pe Mario? appeared first on Renasterea banateana .