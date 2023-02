Bărbat din Alba, reținut de Poliție după ce și-a amenințat cu moartea un vecin și i-a distrus poarta Barbat din Alba, reținut de Poliție dupa ce și-a amenințat cu moartea un vecin și i-a distrus poarta Un barbat din comuna Garbova a fost reținut de Poliție in urma unui scandal pe care l-a provocat in localitate. A distrus poarta unei gospodarii și l-a amenințat pe proprietar cu moartea. Potrivit IPJ Alba, sambata, 11 februarie, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un […] Citește Barbat din Alba, reținut de Poliție dupa ce și-a amenințat cu moartea un vecin și i-a distrus poarta in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Sambata, 11 februarie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 41 de ani, din comuna Garbova, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și amenințare. In sarcina acestuia s-a reținut…

