- Un barbat din Alba Iulia este cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea infractiunii de razbunare pentru ajutorul dat justitiei, in urma investigatiilor efectuate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si procurorii D.I.I.C.O.T. Acesta a agresat o persoana…

- La data de 13 iunie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe DC 195, pe raza localitații Bucerdea Vinoasa, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 36 de ani, din comuna Ighiu. In urma testarii conducatorului auto…

- Sambata, 9 iunie, un barbat, din comuna Țaga, a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si santaj. Anterior, cel in cauza fusese retinut de catre politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla. In fapt, la data de 7 iunie, barbatul in varsta…

- Procurorii din Alba Iulia cerceteaza o plangere impotriva familiei prezidențiale Iohannis legata de modul in care cei doi au intrat in posesia a doua case din Sibiu. Plangerea depusa in luna mai la DNA de catre reprezentantii site-ului Luju.ro pe numele presedintelui Klaus Iohannis, al sotiei sale,…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de lovire sau alte violente, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 7 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au fost sesizati asupra faptului…

- Un barbat din comuna Bucium, in varsta de aproximativ 40 de ani, este cautat de familie dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți. Ovidiu Costan ar fi mers la Alba Iulia pentru cursuri la o școala de șoferi și nu s-a mai intors. Ultima data cand a vorbit cu familia a […]

- Un barbat in varsta de 43 de ani, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie, a fost retinut sambata, de politisti, cercetarile in acest caz continuand cu suspectul in stare de arest preventiv, dupa ce ar fi intrat intr-un apartament din Bucuresti de unde a furat bani si un caine de rasa. Potrivit…