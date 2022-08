Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști. A bătut două persoane, într-un local din oraș. Una dintre victime, în stare gravă la spital Barbat din Aiud, REȚINUT de polițiști. A batut doua persoane, intr-un local din oraș. Una dintre victime, in stare grava la spital Un barbat de 37 de ani din Aiud a fost reținut de polițiști dupa ce a batut doua persoane, intr-un local din municipiu. Acesta avea interdicție de a intra in localuri publice in care se consuma bauturi alcoolice. Una dintre victime, un barbat din municipiu, a fost suferit leziuni grave, fiind internat in spital. Potrivit […] Citește Barbat din Aiud, REȚINUT de polițiști. A batut doua persoane, intr-un local din oraș. Una dintre victime, in stare grava la spital in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Ieri, 20 august 2022, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 37 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și neexecutarea sancțiunilor penale. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 19/20 august 2022,…

