Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru violența in familie intr-un sat din Alba: un barbat și-a agresat fratele și a amenințat-o pe cumnata sa Un barbat din satul Straja, comuna Berghin este cercetat penal pentru violența in familie, in urma unui conflict avut cu fratele sau și cu soția acestuia. Potrivit IPJ Alba, marți,…

- In spațiul public au aparut informații despre motivele care au stat la baza condamnarii dure in cazul omului de afaceri Daniel Miron, care a primit 7 ani și 8 luni de inchisoare, cu executare. Daniel Miron a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare: rele tratamente aplicate minorului, violența…

- Judecatoria Turda a dat azi sentința in dosarul in care omul de afaceri Daniel Miron, din Campia Turzii, era judecat pentru violența in familie, in condițiile in care inculpatul nu și-a recunoscut fapta. Daniel Miron a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare: rele tratamente aplicate minorului,…

- Scandal in familie, in comuna Avram Iancu: un barbat de 45 de ani este cercetat pentru violența Un barbat de 45 de ani s-a ales cu dosar penal in urma unui scandal in familie, la Avram Iancu. Acesta și-ar fi lovit de mai multe ori soția. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 17.00, polițiștii Secției…

- VIOLENȚA in familie, in Apuseni: Un barbat baut și-a batut soția și s-a ales cu dosar penal VIOLENȚA in familie, in Apuseni: Un barbat baut și-a batut soția și s-a ales cu dosar penal La data de 04 noiembrie 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați cu privire…

- Poliția Municipiului Vatra Dornei a primit spre punere in aplicare manadatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeași zi de Tribunalul Suceava fața de o femeie de 40 de ani condamnata la o pedeapsa de 15 ani inchisoare pentru comiterea infracțiunii de “violența in familie”. Femeia de 40 de…

- La data de 21 septembrie Secția 8 Poliție Rurala Adancata a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeași zi de catre Judecatoria Suceava fața de un barbat din comuna Mitocu Dragomirnei, condamnat la o pedeapsa de 1 an, 2 luni și 20 de zile inchisoare. Barbatul…

- Un barbat din comuna Arieșeni a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ca a taiat ilegal 26 de arbori din padurea apartinand Primariei Comunei Arieseni. Arborii taiați aveau un volum total de 20,43 mc. Ancheta poliției a stabilit ca prejudiciul provocat se ridica la 10.373 lei. In fața instanței,…