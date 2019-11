Bărbat descoperit înecat la marginea Timișoarei Cațiva trecatori au observat un trup care plutea in apele unei balți de la ieșirea din Timișoara, spre Sacalaz. Oamenii au sunat la 112, iar pompierii au trimis un echipaj care a reușit sa scoata la mal corpul neinsuflețit al unui barbat de aproximativ 70 de ani. The post Barbat descoperit inecat la marginea Timișoarei appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

