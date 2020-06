Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au depistat in trafic, miercuri, 10 iunie, un barbat din Targu Mures, aflat sub influenta substantelor psihoactive. Potrivit biroului de presa al IPJ Mureș, la data menționata, polițiștii au oprit in trafic, pe B-dul Pandurilor…

- In seara de miercuri, la ora 22:45, politistii din Tautii Magheraus au oprit pentru control un autoturism pe raza localitatii Baița. In urma verificarilor, politistii au identificat la volanul autoturismului un barbat de 57 de ani din localitate. Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat…

- Politisti rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic, pe strada Gheorghe Doja din municipiul Targu Mureș, un autoturism, condus de un barbat, de 66 de ani, din Luduș. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, politistii au procedat la testarea acestuia cu aparatul…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic, pe strada Bradului din municipiu, un autoturism, condus de un tanar, de 21 de ani. In urma testarii cu aparatul Drug Test, acestuia i-a rezultat o valoare pozitiva, fiind condus la unitatea medicala in vederea…

- La data de 6 mai a.c., in jurul orei 06.40, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Prelungirea Seimeni din orasul Cernavoda, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest…

La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Moldovenesti, in timp ce se...