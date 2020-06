Bărbat depistat în flagrant cu 304 comprimate ecstasy, reţinut de DIICOT Călăraşi Procurorii DIICOT Calarasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat, prins in flagrant in timp ce avea asupra sa 304 comprimate de ecstasy (MDMA), destinate comercializarii.



"In cauza s-a stabilit ca, in urma cu aproximativ o luna de zile, inculpatul C.I. a introdus in tara un numar de 2.500 de comprimate ecstasy pe care intentiona sa le comercializeze catre consumatori la pretul de 50 - 80 de lei/comprimat. La data de 05.06.2020, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Calarasi au efectuat o actiune de prindere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Calarași a fost reținut dupa ce a introdus in țara 2.500 de pastile de ecstasy. Le vindea cu 50 - 80 de lei/comprimat, potrivit Mediafax.Conform DIICOT, in urma cu aproximativ o luna, C.I. a introdus in țara 2.500 comprimate ecstasy pe care intenționa sa le vanda la 50 - 80 de…

- Procurorii DIICOT Calarasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat, prins in flagrant, vineri, in timp ce avea asupra sa 304 comprimate de ecstasy (MDMA), destinate comercializarii, informeaza Agerpres."In cauza s-a stabilit ca, in urma cu aproximativ o luna de zile, inculpatul C.I. a introdus…

- Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului V.C. pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile legii, cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte…

- Procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Z. M. C., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane si violenta in familie. Inculpatul a racolat mai multe tinere de pe raza orasului Mizil si a comunelor…

- Un barbat de 32 de ani, din municipiul Focsani, care ar fi comercializat substante etnobotanice consumatorilor din localitate, a fost retinut, marti, de procurorii vranceni si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, a informat DIICOT Vrancea. ‘La data de 28 aprilie, procurorii…