Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat imbarcat in polițist a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițista, in provincia Noua Scoție din Canada. Motivul atacului este inca necunoscut, iar atactorul este mort, relateaza AFP. Atacul este cel mai grav din istoria moderna a Canadei, scrie The Guardian.

- Un barbat din Lugoj a povestit cum a devenit sclav pentru temutul clan Viscol, cea mai periculoasa organizație criminala din județul Timiș. Acesta susține ca interlopii l-au dus cu forța in Italia unde au deschis o firma de numele, de care s-au folosit ulterior pentru comiterea unor fraude.

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 5.990 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 306 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat... The post Coronavirus Romania: numarul deceselor…

- Sute de mii de lucratori migranți au pornit in calatorii lungi, pe jos, pentru a ajunge acasa, in una dintre cele mai mari migrații din istoria moderna a Indiei dupa ce carantina decretata de premierul Narendra Modi i-a lasat fara adaposturi și locuri de munca, noteaza New York Times.Cu fabricile…