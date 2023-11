Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit drumul și a lovit un copac pe DN 69, in zona localitații Sanandrei din județul Timiș. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza un autoturism…

- Un barbat a murit, luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit drumul și a lovit un copac pe DN 69, in zona localitații Sanandrei din județul Timiș. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza un autoturism…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Timișu de Sus, județul Brașov, conform Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Predeal-Brașov, la kilometrul 151+900 de metri, la ieșire din localitatea…

- Doua autoturisme au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier pe DN 73, intre localitațile Rașnov și Tohanu Nou, județul Brașov. Trei persoane au fost ranite. Circulația este oprita in ambele sensuri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autoturisme…

- Accident duminica seara pe centura Timișoarei. In urma impactului dintre doua autovehicule, trei persoane au fost ranite, dintre care una este incarcerata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Drumul Național Centura Timișoara, in zona comunei Dumbravița,…

- Accident teribil pe centura Timișoarei: trei persoane au fost ranite; una este incarcerataIn urma impactului dintre doua autovehicule, trei persoane au fost ranite, dintre care una este incarcerata, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Un accident rutier soldat cu patru persoane ranite a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN 56A, in localitatea Hinova din judetul Mehedinti. In eveniment au fost implicate cinci autoturisme, iar in urma impactului au rezultat patru victime care urmeaza a fi evaluate medical, conform Centrului Infotrafic…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident intre doua mașini, pe Drumul Național 5, intre București și Giurgiu. Circulația se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune,…