Un barbat a murit, luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit drumul și a lovit un copac pe DN 69, in zona localitații Sanandrei din județul Timiș. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza un autoturism a parasit partea carosabila pe DN 69 […] Articolul Barbat decedat si doi raniti in urma unui accident in apropiere de Timisoara. Ce s-a intamplat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .