Bărbat decedat la Strâmtura după ce a căzut de pe tractor O tragedie a avut loc in cursul serii de duminica, 4 octombrie, in localitatea Stramtura, unde un barbat de 46 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe tractor. ”Prezinta la sosirea echipajului asistolie, traumatism membru inferior, traumatism costal bilateral, traumatism cranio cerebral sever”, au declarat reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș. Barbat nu a raspuns la manevrele de resuscitare timp de 45/50 de minute. Vlad HERMAN The post Barbat decedat la Stramtura dupa ce a cazut de pe tractor appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

