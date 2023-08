Un barbat de 74 de ani a murit, in timpul nopții de duminica spre luni, intr-un incendiu care i-a cuprins casa, in Timișoara. Pompierii au stabilit ca incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigara lasata aprinsa. Potrivit ISU Timiș, incendiul a izbucnit la ora 03:38, intr-o locuința situata in Timișoara, pe strada […] Articolul Barbat decedat intr-un incendiu care i-a cuprins casa, in Timisoara. De la ce a pornit focul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .