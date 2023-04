Bărbat decedat în zona Cetea-Tecșești. Precizări din partea IPJ Alba Azi, 23 aprilie 2023, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la decesul unui barbat, in varsta de 43 de ani. Barbatului i s-ar fi facut rau, in timp ce se afla in zona Cetea-Tecșești. Pana la sosirea echipajului medical, pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate, a survenit decesul barbatului. Nu exista suspiciuni cu privire la decesul acestuia, transmite, duminica, Biroul de presa al IPJ Alba. Post-ul Barbat decedat in zona Cetea-Tecșești. Precizari din partea IPJ Alba apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

