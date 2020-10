Barbat decedat, dupa ce a fost lovit de o masina, in judetul Tulcea La data de 14 octombrie a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in localitate Baia.Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 45 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe DN22 E87, pe raza localitatii Baia, a accidentat un barbat de 70 de ani, din Baia, care se angajase in traversarea strazii.In urma accidentului a rezultat decesul pietonului.Conducatorul auto poseda permis de conducere si nu se afla sub influenta bauturilor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

