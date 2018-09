Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine româna în vârsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale.

- Barbatul de origine romana, dat in urmarire internationala pentru infractiuni comise in Romania, a fost arestat de autoritati in momentul cand a incercat sa intre in Argentina pe la frontiera cu Paraguayul, au comunicat sambata surse oficiale, citate de site-ul de stiri Contacto Hoy.

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi, dintre care unul de origine romana, in varsta de 32 de ani, au informat surse oficiale citate de EFE și preluate de Agerpres. Pe numele celor doi erau emise mandate de arestare internationale.

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE.Barbatul de origine romana a fost detectat cu ajutorul Directiei…

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE si Agerpres.ro. Barbatul de origine romana a fost detectat cu ajutorul…

- Un barbat din Aiud, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea infractiunii de omor, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. Potrivit IGPR,…

- Un moldovean, care ar fi facut afaceri cu terenuri în Republica Moldova și ar fi perceput 540 de mii de euro de la noua ciprioți, a fost arestat de poliția spaniola. Individul era cautat de INTERPOL pentru ca și-a dus de nas clienții. Barbatul a abuzat de încrederea…

- Mobilizati si detinand deja informatia ca barbatul nu are permis de conducere, politistii au pornit in cautarea lui, identificandu-l pe DN 2 L, pe raza comunei Soveja. Oamenii legii i-au facut semn sa opreasca insa barbatul nu a oprit la semnalul regulamentar al politistilor. Astfel, politistii au pornit…