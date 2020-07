Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de culoare din Arizona, care ținea mainile sus in semn ca se preda, a fost impușcat cu arme catalogate drept "mai puțin letale" de polițiștii americani. S-a prabușit, apoi a mai fost impușcat de alte doua ori, in timp ce zacea pe pamant.Conform site-ului american de știri TMZ, barbatul de…

- Un tanar de 26 de ani a fost impușcat in cap cu un glonț de cauciuc, tras de la mica distanța., in SUA. Totul s-a intamplat in timpul unui protest Black Lives Matter, in fața Tribunalului din Portland.Donovan La Bella, tanarul impușcat, era cu mainile ridicate, in timp ce ținea o boxa deasupra…

- Un barbat de culoare din Atlanta a murit, dupa ce s-a incaierat cu doi polițiști. Tanarul se grabea sa iși duca fiica la patinaj, insa i-a oferit cel mai urat cadou pe care l-ar fi putut primi vreodata.

- Un polițist alb din Virginia a fost pus sub acuzare dupa ce a folosit un pistol cu șocuri electrice asupra unui barbat de culoare, care avea un comportament ciudat și mergea pe mijlocul strazii.

- Un barbat din Bolintin-Vale i-a atacat cu cuțitul pe polițiști, iar aceștia l-au impușcat in picior pe scandalagiu. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de ingriji medicale. Un barbat baut a facut scandal, marți, in localitatea Bolintin Vale, amenințand polițiștii, pe care i-a atacat…

