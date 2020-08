Stiri pe aceeasi tema

- Starurile din NBA se revolta, dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat de politie in Wisconsin, scrie presa americana, anunța MEDIAFAX.LA Lakers conduce cu 3-1 in playoff-ul din NBA cu Portland Blazers. LeBron James a facut un nou meci mare, reusind 30 de puncte si 10 assist-uri in 28…

- Un barbat de culoare a fost impușcat, chiar in fața celor trei copii ai sai. El a fost ranit de polițiști in timp ce voia sa se urce la volanul mașinii personale. In urma incidentului, mai multe proteste violente au fost pornite in Wisconsin.

- Guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, a declarat luni ca trupe ale Garzii Nationale vor fi dislocate in orasul Kenosha, dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat de politisti, transmite dpa, potrivit Agerpres. Impuscarea lui Blake, un tanar de 29 de ani, care acum este in stare grava, a determinat…

- Noi proteste au erupt in statul american Wisconsin dupa un nou caz de brutalitate a poliției impotriva unui barbat de culoare, pe care polițiștii americani l-au impușcat in mod repetat dupa un incident.

- Inregistrarea momentului in care un barbat de culoare este impuscat de mai multe ori in spate de ofiteri ai politiei din Wisconsin a dat nastere unei nopti de proteste in orasul Kenosha. Protestatarii au incendiat camioane ale municipalitatii cu care autoritatile au incercat sa blocheze accesul spre…

- Noi proteste au erupt in statul american Wisconsin dupa un nou caz de brutalitate a poliției impotriva unui barbat de culoare, pe care polițiștii americani l-au impușcat in mod repetat dupa un incident, relateaza BBC.