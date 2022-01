Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bihor a ajuns in stare grava la spital, iar alti doi cu leziuni mai usoare, in noaptea de Revelion, dupa ce petardele le-au explodat in mana, victima ranita grav fiind operat de urgenta caci petarda i-a sfasiat bratul si i-a amputat partial trei degete.

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN1, dupa ce o duba a lovit un camion, apoi s-a rasturnat. Traficul a fost blocat, iar șoferul dubei a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate, fiind transportat la spital. Accident cumplit pe DN1 Impactul dintre cele doua mașini a avut loc la ieșirea…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit, miercuri dupa-amiaza, de un copac/o creanga, intr-o padure din localitatea Bichigiu. Barbatul a fost suspus unei intervenții chirurgicale de urgența. Un echipaj de prim ajutor și echipajul de terapie intensiva mobila…

- Biciclistul, un barbat de circa 29 de ani, a primit ingrijiri medicale și a fost transportat la UPU Sibiu cu traumatism cranio cerebral deschis.Accidentul s-a produs cand șoferul unui autoturism a efectuat o manevra de mers inapoi pentru a ieși din parcare. Din pacate, pentru ca nu a fost atent, șoferul…

- Un barbat care s-a vindecat recent de Covid a ajuns, marți seara, cu ambulanța la Spitalul Municipal din Timișoara. El a mers la Spitalul Județean din Reșița dupa ce a facut o procedura de terapie hiperbara post-Covid la aceeași clinica privata la care a fost și cantarețul Petrica Mițu Stoian. A crezut…

- Prezent duminica, 24 octombrie, la Palatul Copiilor, la Maratonul Vaccinarii din Capitala, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a afirmat ca persoanele care refuza internarea in spital si tratamentul medicilor, desi sunt in stare grava din cauza Covid, „se condamna singuri la moarte”, scrie…

- Barbat din Sebeș, in stare grava la spital dupa ce in urma unei altercații a dat cu capul de asfalt. Ce s-a intamplat Un barbat din Sebeș se afla in stare grava la spitalul din Targu Mureș dupa ce a fost lovit și a dat cu capul de asfalt. Incidentul s-a petrecut vineri, 15 octombrie, in jurul orei 18.30,…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubrii, a ajuns in stare grava la spital. Deși a fost vaccinata impotriva COVID-19, vedeta e infectata cu coronavirus și spune ca nu se simte deloc bine, avand dureri groaznice.