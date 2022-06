Stiri pe aceeasi tema

- Se lansase curand in muzica și visa la un viitor stralucit. Este povestea cutremuratoare a unei cunoscute cantarețe, in varsta de 21 de ani, care s-a stins din viața recent. Cel care a omorat-o este chiar barbatul cu care era casatorita. Acum, barbatul in varsta de 79 de ani iși așteapta pedeapsa.

- Fetita omorata juca sotron, in drum, cu cele doua surori ale ei si alti cinci copii. Un autoturism Volkswagen Golf a intrat trecut cu peste 80 km/h, spun vecinii si a lovit doar fetita. Aceasta ar fi murit pe loc chiar daca a fost resuscitata 60 de minute de cei de la SMURD. Soferita are 28 de ani,…

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 18:39, politistii Orasului Chitila au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in comuna Dragomiresti Vale, un barbat, a fost gasit fara suflare, avand o sfoara imprejurul gatului.Potrivit IPj Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii Orasului…

- Nu știu ce sa zic. Vizavi de știrea pe care tocmai urmeaza s-o scriu, spun. La Suceava ori sunt femeile prea ferme și bataioase, cu arțagul in varful degetelor, ori barbaților le curge apa plata prin vene. Dar, sa incep știrea, ca nu vreau sa va pun pe fuga. Potrivit suceava-smartpress.ro, o femeie…

- Loredana Groza, cantareața care reușește mereu sa atraga atenția asupra ei, a aparut recent alaturi de soț. Artista e casatorita de 24 de ani cu Andrei Boncea, barbatul alaturi de care are o fiica, pe Elena. La inceputul acestui an, in luna ianuarie s-a zvonit ca Loredana Groza și Andrei Boncea au divorțat…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu va efectua in perioada 18 - 19 aprilie o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vizita marcheaza desfașurarea reuniunilor grupurilor de lucru comune tematice in cadrul Dialogului Strategic intre Republica Moldova…

- In urma cu aproximativ doi ani, Andreea Antonescu anunța ca nu mai formeaza un cuplu cu Traian Spak, tatal fetiței sale. Jumatatea trupei Andre este inca maritata in acte și spera ca anul acesta se va desface casatoria.Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit pe cale amiabila, insa actele de…

- Statele Unite vor desfasura in Slovacia un sistem antiracheta Patriot si efective militare pentru operarea acestuia, dupa cum a anuntat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, intr-un comunicat preluat de Reuters. „Durata desfasurarii nu a fost inca fixata, deoarece continuam sa ne consultam…