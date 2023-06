Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Bistra. Persoanele care pot da informații, care sa conduca la identificarea lui, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 12 iunie 2023, in jurul orei 13,30, Postul de Poliție Bistra a fost sesizat de […] The post Barbat de 74 de ani din Bistra, cautat de polițiști și familie dupa ce a DISPARUT de acasa first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .