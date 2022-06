Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani s-a aruncat, marti, de la etajul opt al unui bloc de nocuinte din Timisoara. El a fost ranit, astfel ca a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal in acest caz.

- Un barbat din Dubasarii-Vechi, raionul Criuleni, s-a inecat in raul Nistru. Tragedia s-a produs ieri seara. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat despre decesul victimei. Polițiștii au constatat ca persoana deceda este un barbat de 33 de ani.

- Un adolescent in varsta de 18 ani, originar din localitatea Salcuța, din raionul Caușeni, și-a pierdut viața, dupa ce s-a inecat in seara zilei de ieri, 7 iunie, in raul Nistru, in satul Slobozia Dușca, raionul Criuleni, potrivit surselor canalului de Telegram Ungureanu 112 . Polițiștii au stabilit…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce un tanar a fost scos din mare inconstient, duminica, 5 iunie, in statiunea Costinesti, iar ulterior a decedat. Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta au precizat ca acesta avea un traumatism cranian grav. Victima nu a fost deocamdata identificata.

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 18:39, politistii Orasului Chitila au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in comuna Dragomiresti Vale, un barbat, a fost gasit fara suflare, avand o sfoara imprejurul gatului.Potrivit IPj Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii Orasului…

- Cadavrul unui barbat de aproximativ 60 de ani a fost descoperit in Piața Unirii din Campia Turzii. Descoperirea macabra a fost facuta de trecatorii din zona care au alertat autoritațile. Totul s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat a fost agresat de doua persoane necunoscute in parcarea blocului in care locuieste in Craiova, iar agresorii i-au avariat si masina. Politistii au inceput cercetarile in acest caz, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat a fost ranit grav, vineri, dupa ce un tobogan gonflabil a fost luat de vant intr-un targ traditional din comuna Rociu, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…