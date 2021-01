Stiri pe aceeasi tema

- O cruce cu flori aruncata in Dunare de Arhiepiscopul „Dunarii de Jos“, Casian Craciun, a fost recuperata de un galatean, asta chiar daca, in repetate randuri, Arhiepiscopul le-a spus atat lui, cat si altor galateni sa nu se arunce in Dunare dupa cruce. De altfel oficialii au anuntat ca nu vor avea…

- TUPEU… Un individ din Husi, in varsta de 29 de ani, a atacat in seara de Boboteaza, pe o strada centrala, un baiat de 18 ani, pe care l-a deposedat de telefon si de ceasul de la mana. Operativi, politistii si jandarmii l-au prins pe talhar in foarte scurt timp de la comiterea faptei, iar Articolul Un…

- Incident neasteptat, marti, cand IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba de sfintire a apei, la Catedrala arhiepiscopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. In plina pandemie COVID, Teodosie nu a respectat masurile recomandate de medici si a facut slujba de sfintire a apei…

- Un videoclip in care este surprins un barbat la scurt timp dupa ce a fost implicat intr-un accident auto a devenit viral. Dialogul dintre persoana care filmeaza și șoferul implicat in evenimentul rutier produs la doi kilometri de localitatea ieșeana Țibanești a starnit amuzamentul internauților. Iata…

- Acuzatii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor pe numele unui barbat de 39 de ani din comuna Albesti. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca detinea arme fara a avea permis pentru ele. „La locuinta barbatului au fost depistate, ca fiind detinute ilegal, doua arme neletale supuse autorizarii…

- Un tanar buzoian, jandarm in Capitala, este personajul principal de astazi, intr-o postare de pe pagina de facebook a Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Chiar daca are doar doi ani experiența ca jandarm, Ionuț Emil Boroian a dovedit o prezența de spirit și un altruism de invidiat,…

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti, domiciliat in zona unde a fost instituita carantina, a fost prins de jandarmi in timp ce incerca sa iasa din zona printr-o liziera situata la marginea localitatii. Persoana figura ca fiind infectata cu virusul SARS CoV-2. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru…

- alinaDRAMA… O imagine socanta i-a speriat pe husenii care au trecut ieri dimineata, prin zona pietii agro-alimentare din municipiul Husi! Un barbat cazut in plina strada era lasat acolo, iar oamenii grabiti in drum spre serviciu, erau nevoiti sa treaca pe langa cadavru. Cineva a sunat la 112, iar SAJ…