- Ieri, 8 decembrie 2020, in jurul orei 11.50, pe DJ 107, in afara localitații Sancel, un tanar de 20 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un barbat, de 57 de ani, din Blaj. In urma accidentului rutier șoferul celui de-al doilea…

- Ieri, 10 noiembrie 2020, in jurul orei 16.00, polițiștii din Blaj l-au depistat pe un tanar de 34 ani, din orașul Copșa Mica, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogalniceanu din Blaj, avand permisul suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate pentru…

- Ieri, 5 octombrie 2020, in jurul orei 17.20, pe strada Morii din comuna Jidvei, un barbat de 59 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autobuz, nu ar fi observat ca ușa laterala a compartimentului motor s-a deschis și l-a acroșat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Jidvei, care se afla pe partea…

- Ieri, 28 septembrie 2020, in jurul orei 12.40, un barbat de 51 de ani, din comuna Farau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, la intrarea in localitatea Șilea a surprins și accidentat un barbat de 63 de ani, din localitate, care a traversat strada neregulamentar. In urma accidentului…

- Sambata, 26 septembrie 2020, in jurul orei 17.22, polițiștii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat de 57 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 23 septembrie 2020, in jurul orei 08.00, un barbat de 66 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Clujului din Blaj, la intersecția cu strada Morii, ar fi acroșat o minora de 12 ani, din municipiu, care se afla in traversarea strazii prin loc permis, semnalizat corespunzator…

- Un eveniment rutier grav a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Potrivit IPJ Alba, un autoturism a acroșat un barbat, pe strada Mihai Eminescu din Ocna Mureș, soldat cu decesul acestuia. Barbatul s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a…

