Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 aprilie 2021, in jurul orei 16.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 62 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Moților din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Ieri, 18 martie 2021, in jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din Campeni l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Crișan din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 28 februarie 2021, in jurul orei 03.30, polițiștii din Campeni l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Poiana Vadului, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Oituz din Campeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Sambata, 20 februarie 2021, in jurul orei 12,00, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Ieri, 14 februarie 2021, in jurul orei 21.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 66 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Vineri, 22 ianuarie 2021, in jurul orei 09.00, polițiștii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Eroilor din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 13 ianuarie 2020, in jurul orei 14.30, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Primaverii din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Sambata, 9 ianuarie 2021, in jurul orei 19.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…