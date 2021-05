Bărbat de 62 de ani din Galda de Jos reținut de polițiști, după ce și-a agresat fizic soția Ieri, 6 mai 2021, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pe raza localitații Benic, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un barbat de 62 de ani și-ar fi impins soția și ar fi lovit-o, cu pumnul, in zona feței. Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului și, in urma interpretarii acestuia, au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile. Ulterior, a fost intocmit dosar penal, pentru violența in familie, iar barbatul a fost reținut, pentru… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 mai 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința din comuna Ighiu unde o femeie de 47 de ani a reclamat o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de alcool, concubinul…

- Tanarul de 27 de ani din Blaj, cercetat pentru violența in familie, va fi cercetat in stare de arest preventiv. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. La data 18 martie 2021, judecatorul de drepturi și libertați din cadrul…

- Un tanar de 27 de ani, din Blaj, a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.La data 18 martie 2021, judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Alba a dispus cercetarea sa in stare de arest preventiv, pentru violența…

- Tanar de 27 de ani, din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru ca și-a agresat concubina. Va fi cercetat in stare de arest preventiv Un tanar de 27 de ani, din Blaj, a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in data de 18 martie. Totul…

- Marți, 2 martie, ora 16.18, polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizați telefonic de catre o femeie, cu privire la faptul ca fostul sau soț provoaca scandal in fața imobilului in care domiciliaza. La fața locului polițiștii au identificat apelanta și pe fostul ei soț, un barbat…