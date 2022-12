Barbat de 62 de ani din Dorohoi, salvat de pompieri dintr-o fantana adanca in ajunul Anului Nou Un barbat in varsta de 62 de ani a fost salvat de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ șapte metri. Misiunea contracronometru a avut loc, in urma cu puțin timp, in municipiul Dorohoi. Un localnic care trecea pe strada Maramureș a auzit strigate de ajutor din fantana și a sunat la 112. Trei echipaje din […] Citește Barbat de 62 de ani din Dorohoi, salvat de pompieri dintr-o fantana adanca in ajunul Anului Nou in Botosani24.ro .