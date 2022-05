Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 mai 2022, in jurul orei 22.00, pe strada Vasile Lucaciu din localitatea Ciumbrud, un tanar de 26 de ani, din Ciumbrud, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat și s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier nu au fost victime omenești, ci doar pagube materiale.…

- In noaptea de 1 spre 2 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Iași au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism condus de un tanar, pe raza municipiului Iași, care anterior ar fi fost implicat intr-un accident cu un alt autoturism. Intrucat șoferul nu a oprit la semnalele…

- Astazi, 29 aprilie 2022, in jurul orei 07.30, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce patrulau pe strada Alexandru Borza din municipiu, au identificat un autoturism avariat, abandonat pe marginea carosabilului. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul ar fi fost condus…

- Ieri, 25 aprilie 2022, in jurul orei 03.30 polițiștii din Campeni, in timp ce acționau pe strada Garii din oraș, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un barbat, de 33 de ani, din comuna Bistra. Intrucat conducatorul autovehiculului emana miros de alcool, polițiștii i-au solicitat sa se…

- Joi, 21 aprilie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii din Aiud au intervenit pe DJ 107M, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 65 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, in direcția…

- Ieri, 14 aprilie 2022, in jurul orei 17.00, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, ocazie cu care au depistat un barbat de 40 de ani, din Sebeș, care a condus un autoturism, pe raza municipiului, fiind sub influența bauturilor…

- Ieri, 29 martie 2022, in jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din Blaj au intervenit pe strada Salcamului din municipiu, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un barbat, de 52 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autovehicul care era parcat…

- Ieri, 14 martie 2022, polițiștii din Cugir au intervenit, pe raza localitații Vinerea, unde a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 36 de ani, din Vinerea, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și a…