Bărbat de 60 de ani din Târnăveni cercetat de polițiștii din Teiuș, după ce a fost surprins conducând fără permis Ieri, 6 martie 2022, in jurul orei 16.10, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 60 ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din oraș, avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate pentru savarșirea infracțiunii de conducere fara permis. FOTO: ARHIVA The post Barbat de 60 de ani din Tarnaveni cercetat de polițiștii din Teiuș, dupa ce a fost surprins conducand fara permis first appeared on teiusinfo.ro | stiri teius | ziar teius . Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 28 februarie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurala Aiud au depistat un tanar, de 27 de ani, din comuna Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, raza localitații Ciuguzel, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Ieri, 21 ianuarie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii din Cugir, in timp ce acționau pe strada Simion Barnuțiu, din Cugir, au depistat un barbat, de 43 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Ieri, 18 ianuarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 34 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. In cursul zilei de azi, 19 ianuarie 2022, acesta va fi prezentat Parchetului…

- Vineri, 14 ianuarie 2022, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe DC 50, pe raza localitații Carpiniș, au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Garbova, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Ieri, 6 ianuarie 2022, in jurul orei 18.15, polițiștii rutieri din Blaj au depistat, pe raza localitații Biia, comuna Șona, un barbat de 65 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 5 ianuarie 2022, in jurul orei 16.20, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat, de 54 ani, din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107F, intre localitațile Cergau și Blaj, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto,…

- Ieri, 3 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii din Blaj au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Lunga, fiind sub influența bauturilor alcoolice și avand dreptul de a conduce autovehicule anulat. In urma testarii conducatorului…

- Vineri, 17 decembrie 2021, in jurul orei 13.00, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 36 din Corabia, județul Olt, in timp ce conducea o autoutilitara, pe strada Clujului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…