- Vineri, 26 iulie 2024, in jurul orei 08.10, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 55 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Dumbraviței din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Sambata, 27 iulie 2024, in jurul orei 01.40, polițiștii din Abrud au depistat un barbat de 48 de ani, din localitatea Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Detunata din orașul Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Joi, 18 iulie 2024, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș au depistat un barbat in varsta de 63 de ani, din Baia de Arieș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Arieșului din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Luni, 15 iulie 2024, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cugir au depistat un barbat de 48 de ani, din orașul Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ioan Budai-Deleanu, din orașul Cugir, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Marți, 11 iunie 2024, in jurul orei 03.00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Șugag, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Duminica, 9 iunie 2024, in jurul orei 16.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conductorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Duminica, 19 mai 2024, in jurul orei 02.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 38 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Regimentul V Vanatori din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat,…

- Sambata, 4 mai 2024, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Bucerdea Granoasa, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Florești, județul Cluj. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…