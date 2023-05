Bărbat de 58 ani lovit mortal de tren Un barbat de 58 de ani a sfarșit tragic dupa ce a fost acroșat de o locomotiva, in timp ce incerca sa traverseze calea ferata. Accidentul feroviar a avut loc in noaptea de luni spre marți, in incinta Portului Constanța. La acel moment, barbatul incerca sa traverseze calea ferata. Polițiști din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime au fost sesizați, in noaptea de luni spre marți, ca in incinta Portului Constanța s-a produs un accident feroviar.Din pacate, impactul a fost mult prea puternic, iar barbatul și-a pierdut viața. A fost intocmit dosar de cercetare penala pentru savarșirea infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

