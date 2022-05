Stiri pe aceeasi tema

- Luni, președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca țarile occidentale și-au marcat un „autogol” prin impunerea de sancțiuni impotriva Rusiei intrucat masurile s-au intors impotriva statelor care le-au implementat și au dus la „deteriorarea economiei in Occident”, intr-un discurs susținut privind stadiul…

- Suporterii lui Dinamo sufla și-n iaurt, dupa ce alb-roșiii au pierdut mai multe puncte din cauza erorilor de arbitraj. Barajul de menținere/promovare in Liga 1 este programat in dubla manșa, pe 22-29 mai. Oamenii din DDB incearca sa-i determine pe șefii clubului sa faca demersuri ca meciurile din baraj…

- Un om de afaceri din Timiș a fost prins in timp ce urmarea fiecare pas al fostei sale soții cu ajutorul unei aplicații pe care o instalase pe telefonul ei mobil, informeaza Antena3 . Descindere a polițiștilor de la Crima Organizata și a procurorilor DIICOT la Dumbravița. Oamenii legii au facut percheziții…

- Razboiul din Ucraina naste isterie si in Craiova. In ultima saptamana a fost o psihoza generala, iar oamenii s-au imbulzit sa cumpere carburant si ulei. Imediat cum au aparut zvonurile ca cele doua produse s-ar scumpi brusc si ca nu ar mai exista stocuri suficiente, multi craioveni au vrut sa se asigure…

- FOTO| Prețuri CRIMINALE la carburanți: Peste 11 lei / litru la unele benzinarii din Romania Prețuri CRIMINALE la carburanți: Peste 11 lei / litru la unele benzinarii din Romania Prețul de la benzinaria Mol din Beiuș, județul Bihor, a urcat cu 2,10 lei in doar cateva minute și a ajuns la 11,10 lei /…

- Inca o crima oribila in județul Iași. Un barbat și-a injunghiat soția cu mai multe lovituri de cuțit, dupa care barbatul a sunat la 112. Aceasta le-a spus operatorilor ca partenera sa de viața s-a lovit la cap și a murit.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca sunt discuții ca vaccinarea impotriva Covid-19 sa se faca in viitor doar la medicii de familie. „Pe masura ce se inchid centrele, trebuie sa avem o alternativa unde oamenii sa se poata vaccina”, a precizat ministrul.…

- Incident violent la Vulcana Bai, unde polițiștii au ajuns in urma unui apel venit pe numarul unic de urgența 112. Un tanar de 32 de ani, cu probleme psihice, era Post-ul VULCANA BAI: Tanar impușcat in picior, de polițiști, dupa ce i-a atacat pe oamenii legii apare prima data in Gazeta Dambovitei .