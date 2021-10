Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 22 octombrie 2021, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Copșa Mica, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din Cenade, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 17 octombrie 2021, in jurul orei 17.20, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, 34 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67C, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 27 septembrie, in jurul orei 20.45, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat, de 42 de ani, din comuna Horea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 31 august 2021, in jurul orei 18.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din comuna Vidra. Polițiștii i-au solicitat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, refuzand, de asemenea, sa fie…

- Ieri, 27 august 2021, in jurul orei 08.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 39 de ani, din Sigmir, județul Bistrița Nasaud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 27 august 2021, in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 27 august 2021, in jurul orei 12.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Oiejdea, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Ieri, 29 iulie 2021, in jurul orei 20.15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat, de 51 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…