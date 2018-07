Ieri, 15 iunie 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 55 de ani, din Alba Iulia, cu privire cu privire la faptul ca sotul sau a agresat-o, a distrus usa de acces in apartament si nu a respectat masurile restrictive stabilite de ordinul de protectie. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca, in noaptea de 14/15 iulie a.c., barbatul, in varsta de 56 de ani, din Alba Iulia, a avut discutii contradictorii cu sotia sa, imprejurare in care a lovit-o cu o farfurie in zona capului. Ulterior, in dimineata zilei de 15 iulie, barbatul s-a intors la apartamentul…