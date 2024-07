Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 iulie 2024, in jurul orei 14.10, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos – Postul de Poliție Vințu de Jos au depistat un barbat de 54 de ani, din Municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Vințu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- A pus in pericol siguranța in trafic: Șofer de 29 de ani, din Blandiana, prins baut la volan. Avea o alcoolemie de 0,53 mg/l A pus in pericol siguranța in trafic: Șofer de 29 de ani, din Blandiana, prins baut la volan. Avea o alcoolemie de 0,53 mg/l La data de 23 iunie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție…

- Barbat din Șugag cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Ce alcoolemie avea și unde a fost oprit de polițiști Un barbat din Șugag s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost oprit de polițiști, pentru control, in noaptea de luni spre marți. Acesta conducea un autoturism, in timp ce se afla sub…

- Barbat din comuna Bistra, prins baut la volan, la Alba Iulia. Ce alcoolemie avea Un barbat de 45 de ani din comuna Bistra a fost prins de polițiștii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 mai 2024, in jurul orei 01.00,…

- Barbat din Alba, cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Unde a fost oprit de polițiști și ce alcoolemie avea Un barbat din comuna Roșia de Secaș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Polițiștii l-au identificat in trafic in localitatea Tau. Potriviti IPJ Alba, marți,…

- La data de 4 mai 2024, in jurul orei 08.15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 34 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Balomiru de Camp, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- La data de 4 mai 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 50 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Henig, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Barbat din Sasciori, REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins mort de beat la volan, pe raza localitații Dumbrava Un barbat in varsta de 54 de ani din comuna Sasciori a fost reținut de polițiști. Acesta a fost prins pe raza localitații Dumbrava, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența…