Bărbat de 54 ani mort după ce i-a luat casa foc, în Ivăncăuţi-Jud.Botoşani Barbat de 54 ani mort dupa ce i-a luat casa foc, in Ivancauti-Jud.Botosani În judetul Botosani, un barbat de 54 de ani a murit aseara într-un incendiu izbucnit în casa sa din satul Ivancauti, comuna Paltinis. La locul tragediei s-au deplasat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospeciala cu apa si spuma, SVSU Darabani, cu o autospeciala cu apa si spuma, voluntari din comuna si un echipaj al SJA Darabani. La sosirea fortelor de interventie ardeau bunurile dintr-o încapere si o parte din acoperisul casei, fiind posibila propagarea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un incendiu provocat de o țigara lasata aprinsa in Eveniment / on 01/01/2020 at 20:05 / Un barbat de 57 de ani, din Beuca, și-a pierdut viața in prima zi a anului 2020, acesta fiind gasit carbonizat de pompieri, informeaza ISU Teleorman. Din primele date, tragedia…

- Sambata dimineața (21 Decembrie), pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Turț cu o autospeciala de stingere a incendiilor și pompierii voluntari din cadrul S.V.S.U. Turulung (cu autospeciala aflata in dotare) au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de…

- Un incendiu a izbucnit miercuri, la un fanar din localitatea Uda. Pentru stingerea flacarilor, au intervenit un echipaj cu o autospeciala de stingere de la Garda de Intervenție Vedea, iar spre locul evenimentului a fost trimis și un echipaj cu o autospeciala de stingere de la Detașamentul de Pompieri…

- Un camion militar care facea parte dintr-un convoi a fost implicat, luni, intr-un eveniment rutier și era sa cada de pe un pod la ieșirea din Dej. Camionul a ramas suspendat pe marginea unui pod.Potrivit unui comunicat al ISU Cluj transmis, luni, la accident au intervenit o autospeciala cu…

- Incendiu la Peniteciarul Rahova Un incendiu a avut loc astazi la Peniteciarul Rahova. Patru politisti de la închisoare au fost dusi la spital fiind intoxicati cu fum, dar acum se afla în afara oricarui pericol. Potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor, incendiul…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe Autostrada A1, in județul Argeș, in zona localitații Cateasca. La fața locului au intervenit imediat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ. Conform…

- Un autocar cu peste 40 de pasageri a intrat intr-un stalp Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Un autocar cu 46 de pasageri de la bord s-a lovit în aceasta dimineata de un stâlp de pe marginea Drumului National 26 Galati - Oancea, în zona satului galatean Branesti. Vehiculul se afla…