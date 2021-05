Bărbat de 53 de ani, dispărut de la domiciliu. Polițiștii și rudele îl caută Polițiștii buzoieni cauta un barbat, de 53 ani, din localitatea Coțatcu, a carui dispariție a fost semnalata de familia acestuia in seara zilei de 30 aprilie a.c. In data de 29 aprilie a.c., in intervalul orar 08.00-16.00 persoana disparuta ALEXE VASILE, a plecat de la domiciliu fara a anunța vreun membru al familiei și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime: 165 cm, greutate: 70 kg, corpolența: atletic, culoare par: șaten, lungime par: scurt, Culoare ochi: caprui, afecțiuni medicale de tip psihiatrice/psihologice. Ultima data a fost vazut purtand o geaca din material textil de culoare maro,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

