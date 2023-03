Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 26 februarie 2023, in jurul orei 04.20, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 38 de ani, din Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Joi, 16 februarie 2023, in jurul orei 18.40, polițiștii din Ocna Mureș au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Noșlac, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Joi, 2 februarie 2023, in jurul orei 10.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au depistat un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din Sebeș, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Duminica, 22 ianuarie 2023, in jurul orei 11.00, polițiștii din Ocna Mureș au depistat un barbat de 42 de ani, din Cluj Napoca, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorilor auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,67 mg/l alcool…

- Sambata, 14 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii din Blaj au depistat un barbat de 40 de ani, cetațean strain, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din municipiul Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Joi, 11 ianuarie 2023, in jurul orei 10.40, polițiștii rutieri din Baia de Arieș au depistat un barbat de 33 de ani, din Baia de Arieș, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,53…

- Duminica, 8 ianuarie 2023, in jurul orei 10.00, polițiștii din Baia de Arieș au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Buceș, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Baia de Arieș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Duminica, 1 ianuarie 2023, in jurul orei 03.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 47 de ani, din localitatea Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Vințu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…