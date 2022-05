Bărbat de 53 de ani din Câmpeni cercetat de polițiști, după ce și-a agresat soția Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 14.15, polițiștii din Campeni au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie, de 36 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de soțul sau, cu care se afla in proces de divorț. Din primele verificari efectuate de polițiști a rezultat faptul […] The post Barbat de 53 de ani din Campeni cercetat de polițiști, dupa ce și-a agresat soția first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Barbat” din Aiud, cercetat pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția, de care este separat. A fost emis ordin de protecție „Barbat” din Aiud, cercetat pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția, de care este separat. A fost emis ordin de protecție La data de 10 mai 2022, Poliția Municipiului…

- In seara zilei de vineri, 29 aprilie 2022, Poliție Orașului Campeni a fost sesizata de catre o femeie din Arieșeni, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari, a rezultat ca, in seara zilei de 29 aprilie 2022, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii,…

- Ieri, 27 aprilie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința din localitatea Tibru, de unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat…

- Ieri, 27 aprilie 2022, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați, de catre o femeie, de 53 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre soț. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul in varsta de 54 de ani, polițiștii au emis un ordin de […] The post…

- Sambata, 23 aprilie 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii din Blaj au intervenit la o locuința din municipiu unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 39 de ani, din Blaj, și-ar fi amenințat soția. In urma aplicarii…

- Sambata, 23 aprilie 2022, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre o femeie, de 39 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre soț. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul de 40 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu,…

- Un barbat de 39 de ani din Voluntari si-a ucis sotia, cu care se afla in divort de un an, si si-a injunghiat soacra, care a incercat sa aplaneze conflictul. Martori la uciderea femeii au fost gemenii cuplului, unul dintre copii fiind si cel care a sunat la 112 sa ceara ajutor.

- Ieri, 7 martie 2022, polițiștii din Stremț au fost sesizați, de catre o femeie de 52 de ani, din Stremț, cu privire la faptul ca ar fi fost amenințata de catre soț. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul, de 43 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu,…