Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Craiova a dispus, ieri, arestarea unui barbat de 29 de ani, acuzat de lovire sau alte violente. Potrivit oamenilor legii, suspectul a batut o femeie de 40 de ani, din Craiova. Incidentul a avut loc intr-un magazin de pe strada Matei Basarab, in urma unui conflict spontan, dupa cum au explicat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un tanar de 21 de ani, din Segarcea, arestat preventiv pentru trafic de droguri. Inculpatul a fost prins in flagrant in timp ce vindea 150 de grame de canabis cu suma de 6.700 de lei. Procurorii DIICOT spun ca in acest dosar…

- Curtea de Apel Craiova a dipus arestarea unui tanar de 20 de ani, din Malu Mare, pe numele caruia autoritatile din Germania au emis un mandat european de arestare. Suspectul este cercetat pentru comiterea mai multor furturi pe teritoriul Germaniei. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca suspectul a…