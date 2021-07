Un iesean a fost depistat in cursul zilei de luni in timp ce conducea o masina fara sa aiba permis de conducere, de aceasta data in municipiul Iasi. Pe 26 iulie, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au oprit pentru un control de rutina, pe raza municipiului Iasi, o autoutilitara la volanul careia se afla un barbat in varsta de 52 de ani. Verificarile efectuate de catre agentii de politie au aratat ca individul nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In ziua respectiva, agentii de politie ieseni au intocmit pe numele barbatului un dosar penal sub aspectul savarsirii…