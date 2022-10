Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna bihoreana Lunca, in varsta de 49 de ani, a murit sambata seara la spitalul din Stei, dupa ce a fost lovit de trasnet intr-o padure, in timp ce se afla la cules de ciuperci, informeaza News.ro. Politistii au fost alertati sambata seara prin 112, dupa ce un barbat din comuna bihoreana…

- Ploile din ultima perioada au dus la reapariția hribilor in padurile din Salaj. Recolta de ciuperci a fost una deosebit de slaba in vara acestui an din cauza secetei excesive, spun cautatorii din zona Sanmihaiu Almașului. Hribii au fost foarte puțini și in padurile de la granița cu județele Cluj și…

- Trupul turistului lovit de trasnet a fost recuperat de salvamontistidupa dupa o actiune de peste 10 ore. Trupul turistului portughez care a decedat in Muntii Bucegi, dupa ce a fost lovit de un trasnet, a fost coborat, duminica, de salvamontisti. Conform datelor furnizate de Salvamont Busteni, victima,…

- Accidentul a avut loc marți seara, in afara localitații Șagu. Victima, un barbat de 45 de ani, din județul Bihor, se deplasa pe jos pe drumul național 69 (Arad-Timișoara) fiind lovit de un camion.

- Un tanar de 21 de ani din Rebrișoara a alertat miercuri polițiștii, cu privire la faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din Bistrița, a fost acroșat de un alt autoturism, iar conducatorul acestuia a plecat de fața locului. In drum spre locul indicat, polițiștii au observat un barbat…