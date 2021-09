Bărbat de 49 de ani din Ocna Mureș cercetat de polițiști, după ce a fost surprins conducând băut la Unirea Ieri, 5 septembrie 2021, in jurul orei 18.20, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 49 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un moped, pe strada Traian, din comuna Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii mopedistului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de acesta, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

