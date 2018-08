Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 49 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști, pentru comiterea unui furt dintr-o locuința. A sustras bunuri in valoare de 200 de lei. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din Cugir l-au identificat pe un barbat de 49 de ani, din Cugir, ca persoana banuita…

- Politistii de investigatii criminale din Cugir l-au identificat pe un barbat de 49 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt din locuinta. Se pare ca, la data de 27 iulie 2018, barbatul ar fi patruns, prin efractie, in locuinta unei femei din Cugir si ar fi sustras mai multe bunuri…

- Politistii de investigatii criminale din Cugir l-au identificat pe un barbat de 50 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt din locuinta. Se pare ca, la data de 11 iulie 2018, barbatul ar fi patruns, prin efractie, intr-o locuinta din Cugir, iar din interior ar fi sustras mai multe…

- Politistii de investigatii criminale din Cugir l-au identificat pe un barbat de 50 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt din locuinta. Se pare ca, la data de 11 iulie 2018, barbatul ar fi patruns, prin efractie, intr-o locuinta din Cugir, iar din interior ar fi sustras mai multe…

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…

- Politistii din Cimpeni l-au retinut pe un barbat din oras care, pe fondul consumului de alcool, ar fi distrus bunuri din locuinta sa si a concubinei sale, iar pe un barbat l-ar fi taiat, la o mana, cu un cutit. La data de 18 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului…

- Sambata, 16 iunie 2018, in jurul orei 02.00, politia a fost sesizata, prin 112, de catre in femeie de 50 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la locuinta sa din localitatea Coslariu, un barbat de 38 de ani, din comuna Mihalt, ar fi patruns, fara drept , in locuinta sa si, pe fondul unor…

- Ieri, 17 iunie 2018, in jurul orei 10,00, Politia Orasului Ocna Mures a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, pe strada Crangului din oras, un barbat face scandal si se manifesta violent. La locul incidentului s-a deplasat, imediat, o patrula de siguranta publica, iar…