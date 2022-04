Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 aprilie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala au intervenit la o locuința din comuna Avram Iancu, de unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 49 de ani, din comuna Avram Iancu,…

- Ieri, 12 aprilie 2022, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat, de 46 de ani, din comuna Scarișoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 28 martie 2022, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au intocmit dosar penal, pentru distrugere din culpa, in legatura cu un incendiu de vegetație in urma caruia a fost distrusa o plantație de pomi fructiferi, pe o suprafața de teren de 1,5 hectare, situata in extravilanul localitații Beța,…

- Ieri, 22 februarie 2022, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, de 63 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a…

- Ieri, 22 februarie 2022, in jurul orei 16.50, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat, de 35 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107D, pe raza comunei Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un barbat a fost gasit spanzurat, sambata, in jurul orei 17:30, in comuna Țaga. Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați sambata, in jurul orei 17:30, despre faptul ca in curtea unui imobil din comuna Țaga a fost gasit un barbat mort. Din primele cercetari efectuate, se…

- In cursul nopții de 5/6 februarie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au intervenit la o locuința din localitatea Livezile, de unde a fost semnalat faptul ca o persoana se manifesta violent fața de membrii familiei sale. Din primele cercetari efectuate de polițiști,…

- Astazi, 30 ianuarie 2022, in jurul orei 03.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 34 de ani, din Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 6 Martie din Craciunelu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…