Bărbat de 48 de ani, reţinut pentru uciderea unei tinere de 17 ani Un barbat in varsta de 48 de ani, casatorit si tatal a trei copii, este cercetat pentru uciderea unei tinere in varsta de 17 ani care a disparut de acasa miercuri si a fot gasita moarta joi, intr-o cladire dezafectata din Ploiesti, avand trupul acoperita in folii de plastic. Primele date din ancheta arata ca barbatul, care o cunostea pe victima, ar fi ucis-o, dupa ce fata i-ar fi cerut bani pentru servicii sexuale. Disparitia tinerei in varsta de 17 ani a fost sesizata la Politia municipiului Ploiesti de catre mama acesteia, miercuri seara, la ora 18:30. Joi dupa amiaza, la mai putin de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

