Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 38 de ani a incercat sa violeze o tanara de 20 de ani alaturi de care locuia intr-un camin pentru muncitori din fabrica din Bretten (districtul Karlsruhe). Barbatul a fost zdrobit in bataie de colegii sai de munca pana la sosirea politistilor.

- Fata de 16 ani, care este acuzata de crima, a sustinut ca l-a ucis pe agresor in apartamentul acestuia deoarece a incercat sa o violeze.In jurul orei 20,00, cei doi au fost surprinsi de camerele unui local de pe strada Mihai Eminescu din Piatra Neamt, nu departe de apartamentul in care avea sa se petreaca…

- Un barbat din Piatra Neamț a fost injunghiat mortal de o tanara de 16 ani, dupa ce ar fi incercat sa o violeze. Serviciul de Ambulanța Județean Neamț a fost solicitat in noaptea de luni spre marți, la ora 01.00, sa intervina in cazul unui barbat injunghiat in apartamentul sau, scrie Ziar Piatra Neamț.…

- Polițiști din cadrul Secției Poliție Craiova au reținut pentru 24 de ore un barbat de 35 de ani, din comuna Leu, banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la furt calificat. Ieri, polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au efectuat o percheziție in municipiu, la o persoana banuita de comiterea infracțiunii…

- Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat ieri o percheziție domiciliara la locuința unui barbat de 35 de ani, din comuna Aluniș, suspect intr-un dosar penal de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de arma fara drept și contrabanda calificata. Potrivit…

- Reținut de polițiști pentru tentativa la talharie calificata La data de 2 august, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au probat activitatea infracționala a unui tanar de 27 de ani, banuit de comiterea unei tentative la talharie calificata. In fapt, la data de 2 august a.c., ora 13.23, polițiști…

- Barbat din Hunedoara reținut de Polițiștii din Abrud pentru taiere ilegala și furt de arbori. Acuzat ca ar fi sustras 11 arbori din specia fag Barbat din Hunedoara reținut de Polițiștii din Abrud pentru taiere ilegala și furt de arbori. Acuzat ca ar fi sustras 11 arbori din specia fag Polițiștii din…

- La data de 30 iulie 2021, polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 32 de ani, din comuna Crișcior, județul Hunedoara, care este cercetat pentru taiere ilegala de arbori și furt de arbori. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in cursul lunii iulie 2021,…