Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune a polițiștilor la Bucerdea Granoasa și Craciunelu de Jos. Un șofer, prins la volan cu 1,29 mg/l alcool „la bord” Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au organizat, pe raza comunelor Bucerdea Granoasa și Craciunelu de Jos, o acțiune de creștere…

- Cetațean strain, cu alcoolemie de 1,05 la volan, in Blaj. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat de 40 de ani, cetațean strain, este cercetat penal dupa ce a fost prins baut la volan, in Blaj. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,05. Potrivit IPJ Alba, sambata, 14 ianuarie, in jurul orei 20.00,…

- Șofer prins baut pe DN 67C Transalpina, la Șugag. Ce alcoolemie avea la volan Un tanar din Șugag s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Polițiștii l-au oprit chiar pe raza comunei, pe DN67C Transalpina. Potrivit IPJ Alba, luni, 26 decembrie, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș,…

- Barbat din Mihalț, cautat in Polonia, pentru furt calificat, PRINS de polițiști: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare Barbat din Mihalț, cautat in Polonia, pentru furt calificat, PRINS de polițiști: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare Un barbat din Mihalț, cautat…

- INCOȘTIENȚA la volan: Un tanar a fost prins BEAT la volan de polițiștii din ALBA. Ce alcoolemie avea INCOȘTIENȚA la volan: Un tanar a fost prins BEAT la volan de polițiștii din ALBA. Ce alcoolemie avea La data de 29 noiembrie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii Postului de Poliție Lupșa au depistat…

- Șofer prins cu alcoolemie de 1,01 la volan, in Sebeș. Unde l-au oprit polițiștii rutieri Un barbat din Sebeș este cercetat penal dupa ce a fost prins in trafic, la volan, sub influența alcoolului. Avea 1,01 alcoolemie in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 16 noiembrie, in jurul orei 17.30,…

- Tanar, DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia: Șofer de 25 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive Un tanar, a fost depistat de polițiști DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia. Șofer de 25 de ani, era sub influența substanțelor psihoactive. La data de 11 noiembrie 2022, in jurul…